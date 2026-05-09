Nella stagione, Pisa e Cremonese si sono trovate in fondo alla classifica, affrontando numerose difficoltà che hanno evidenziato i limiti delle rispettive rose. Le due squadre hanno registrato risultati deludenti e hanno incontrato molte sfide sul campo, evidenziando problemi legati alla qualità tecnica e alla coesione del team. La situazione riflette le difficoltà di entrambe le società nel mantenere un rendimento costante nel massimo campionato italiano.

La lezione più grande che la società nerazzurra e tutti i suoi tifosi hanno appreso nel corso della stagione è che la Serie A, alla lunga, presenta inesorabilmente il conto in termini di contenuti tecnici e di esperienza. Per sopravvivere in un campionato che sicuramente non ha più la caratura di un decennio fa, ma che comunque presenta ancora un gap parecchio marcato tra le compagini che da diverse annate si sono consolidate sul massimo palcoscenico e le squadre che provengono dal piano inferiore, servono rinforzi capaci di irrobustire l’impalcatura portante dell’organico. Sia sul piano della personalità e dell’abitudine a disputare partite in Serie A, sia sul piano della capacità di incidere tecnicamente nell’andamento dei novanta minuti e delle trentotto gare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa e Cremonese: mercati fallimentari. Bassifondi della classifica e tante difficoltà

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Fiorentina: battere il Pisa per agganciare Lecce e Cremonese. E respirare. Le scelte di Vanoli. Coreografia della Curva. FormazioniFIRENZE – Le sconfitte di Lecce (0-2 in casa con l’Inter) e della Cremonese (3-0 ieri sera all’Olimpico ad opera della Roma) mettono la Fiorentina in...

Cisl e il convegno sulle donne: “Ancora tante difficoltà nel mondo del lavoro”Firenze, 5 marzo 2026 - Convegno da parte della Cisl Toscana in via Benedetto Dei a Firenze sul tema '80 anni di voto alle donne: ieri conquista,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pisa e Cremonese: mercati fallimentari. Bassifondi della classifica e tante difficoltà; Lo Monaco promuove il Napoli: Grande percorso nonostante le difficoltà; Salvezza e paracadute Serie A: l’Inter a un passo dal titolo.

Pisa e Cremonese: mercati fallimentari. Bassifondi della classifica e tante difficoltàLe precedenti sessioni e anche i cambi in panchina non hanno dato i frutti sperati, e anche i grigiorossi sono in fondo alla graduatoria ... lanazione.it

Pisa, negli ultimi anni tante sconfitte comprese la sfida di andata: sarebbe ora di invertire il trend e vincereIl Pisa è un po' una bestia nera della Cremonese nonostante i precedenti siano abbastanza in bilico. I toscani infatti conducono 19 vittorie a 14 con 8 pareggi ma hanno vinto 2-1 la famosa sfida del 1 ... sportgrigiorosso.it

"Dai bassifondi della disperazione" x.com