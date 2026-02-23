Fiorentina | battere il Pisa per agganciare Lecce e Cremonese E respirare Le scelte di Vanoli Coreografia della Curva Formazioni

La Fiorentina ha deciso di vincere contro il Pisa per avvicinarsi a Lecce e Cremonese, entrambe sconfitte nelle ultime partite. La squadra di Vanoli punta sulla strategia offensiva e sulla determinazione dei giocatori per ottenere i tre punti. La Curva ha preparato una coreografia speciale per sostenere i viola. La sfida si annuncia aperta, con la possibilità di migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza. Le formazioni sono pronte a scendere in campo.

FIRENZE – Le sconfitte di Lecce (0-2 in casa con l’Inter) e della Cremonese (3-0 ieri sera all’Olimpico ad opera della Roma) mettono la Fiorentina in condizioni di affiancarle e, poi, di lasciarle lì, volando verso una salvezza possibilissima ma, nessuno si illuda, per niente facilissima. Però è indispensabile battere il Pisa, stasera (ore18,30, diretta su Dazn) al Franchi. In un derby che torna dopo alcuni decenni. KEAN – Nonostante il giorno e l’orario scomodi il Franchi s’annuncia pieno (come può esserlo con i lavori in corso) e ribollente. Per Paolo Vanoli, squalificato dopo l’espulsione rimediata a Como, sarà l’occasione per capire se la Fiorentina, dopo la vittoria in riva al lago di manzoniana memoria e in Polonia, abbia davvero ritrovato se stessa e la sua qualità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina-Pisa, per Vanoli c'è la possibilità di agganciare il Lecce: il pronostico

Formazioni ufficiali Napoli Fiorentina: le scelte di Conte e Vanoli per il match del Maradona

