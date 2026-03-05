Cisl e il convegno sulle donne | Ancora tante difficoltà nel mondo del lavoro

Il 5 marzo 2026 a Firenze si è tenuto un convegno organizzato dalla Cisl Toscana in via Benedetto Dei, dedicato alle donne e al mondo del lavoro. L'evento ha affrontato il tema degli ottant'anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, evidenziando le sfide ancora presenti nel contesto lavorativo femminile. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti sindacali e esperti del settore.

Firenze, 5 marzo 2026 - Convegno da parte della Cisl Toscana in via Benedetto Dei a Firenze sul tema '80 anni di voto alle donne: ieri conquista, oggi responsabilità'. “Tante sono ancora le difficoltà che il mondo femminile incontra nella società civile, nel lavoro, nelle carriere, nella pubblica amministrazione, nelle società private – ha spiegato Fabio Franchi, segretario generale Cisl Firenze-Prato -. Come Cisl abbiamo voluto mettere al centro, celebrando questi 80 anni, il bisogno di attuare quel principio di conquista. Oggi c'è un gender gap salariale completamente negativo per le donne, ci sono part-time volontari che gravano esclusivamente sulle donne, ci sono carriere professionali che vengono impedite anche per questo, ci sono rientri dalla maternità che vedano bloccata la propria carriera o demansionata la propria carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

