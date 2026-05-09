Un uomo di 86 anni, già coinvolto in un episodio simile a marzo scorso, è tornato protagonista di un incidente in strada. Questa volta, all’incrocio tra via Boifava e via San Giacomo, ha investito un ottantanovenne che stava attraversando sulle strisce. Dopo aver travolto la vittima, si è allontanato senza fermarsi. L’incidente si è verificato in un’area frequentata da residenti, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma MILANO L’investimento avviene all’incrocio tra via Boifava e via San Giacomo: Andrea Serafino, ottantanovenne che vive lì a due passi, viene travolto sulle strisce da una Opel Meriva e sbalzato sull’asfalto. Il conducente non si ferma alla rotonda, ma accelera e si allontana, facendo inversione e dirigendo nuovamente verso via dei Missaglia. Tornerà sul luogo dell’incidente mezz’ora dopo, passando accanto agli agenti che stanno effettuando i rilievi e infilandosi in macchina nel cortile condominiale a poche decine di metri. Alle 17, la Meriva risbuca dallo stesso cancello, ma a quell’ora i ghisa del comandante Gianluca Mirabelli la stanno già cercando.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pirata della strada recidivo a 86 anni. Travolge un altro anziano e fugge. A marzo scappò in auto da via Meda

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