Incidente ad Eboli auto travolge un ciclista e fugge | caccia al pirata della strada

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri ad Eboli, quando un giovane straniero che stava tornando dal lavoro è stato investito mentre pedalava nella contrada Fiocche. L'auto coinvolta ha poi lasciato il luogo dell'incidente senza fermarsi, dando così il via alle ricerche del pirata della strada. La polizia sta indagando per identificare il veicolo e il conducente.

Ennesimo incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, ad Eboli, dove un giovane straniero a bordo della sua bici è stato investito nella contrada Fiocche, mentre rientrava dal lavoro. Pare che l'automobilista che lo ha travolto non si sia neppure fermato per soccorrerlo, fuggendo e facendo perdere le sue tracce. Per il malcapitato finito in ospedale, intanto, un trauma cranico e varie ferite al volto. E' caccia al pirata della strada: accertamenti in corso.

