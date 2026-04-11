Nella tarda serata di giovedì, un anziano è stato investito e ucciso mentre si trovava sulla sua bicicletta. L’incidente si è verificato in una strada di campagna, e poco dopo le forze dell’ordine hanno individuato un’auto sospetta nei pressi del luogo. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare il veicolo e il conducente coinvolti nell’incidente mortale.

CASTELFRANCO C’è un’auto sospetta. Nella tarda serata di giovedì, qualche ora dopo il mortale incidente nel quale ha perso la vita il novantenne Angiolo Baronti di Galleno, la polizia locale di Castelfraco, con il supporto dei colleghi del comando di Santa Croce e dei carabinieri, ha individuato l’auto fortemente sospettata di essere quella che ha tamponato la bicicletta sulla quale viaggiava l’anziano. Il guidatore della macchina, infatti, subito dopo il mortale tamponamento, ha proseguito la sua corsa in direzione di Staffoli senza fermarsi a prestare soccorso, come obbliga la legge. La polizia locale di Castelfranco, guidata dal comandante Giacomo Pellegrini, ha inviato una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Pisa che coordina le indagini e che deciderà quali adempimenti e accertamenti disporre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziano ucciso in bici da pirata della strada. C’è un’auto sospetta

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