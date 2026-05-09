Pineto nuovi cantieri in città | via ai buchi con 100 mila euro

A Pineto sono stati avviati lavori di asfaltatura per un importo di 100 mila euro, con nuovi cantieri aperti in diverse vie della città. Le strade interessate saranno presto interessate da interventi di rinnovamento e sistemazione del manto stradale. La presenza dei cantieri potrebbe influire sulla circolazione stradale in vista delle prossime tappe del Giro d'Italia, che attraverseranno la zona nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui