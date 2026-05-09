Pineto nuovi cantieri in città | via ai buchi con 100 mila euro
A Pineto sono stati avviati lavori di asfaltatura per un importo di 100 mila euro, con nuovi cantieri aperti in diverse vie della città. Le strade interessate saranno presto interessate da interventi di rinnovamento e sistemazione del manto stradale. La presenza dei cantieri potrebbe influire sulla circolazione stradale in vista delle prossime tappe del Giro d'Italia, che attraverseranno la zona nelle prossime settimane.
? Domande chiave Quali strade saranno le prime a ricevere l'asfalto nuovo?. Come influiranno i cantieri sulla viabilità prima del Giro d'Italia?. Dove interverranno esattamente gli operai per riparare i danni della fibra?. Chi gestirà i nuovi fondi per risolvere i problemi di viabilità?.? In Breve Interventi Enel su via Livorno, Spadolini, Michetti e Mazzini per danni infrastrutture elettriche.. Ripristino asfalto in via Gramsci e via Bolzano dopo scavi FiberCop per fibra ottica.. Nuova gara d'appalto comunale da 300 mila euro per risolvere criticità viabilità cittadina.. Riparazioni prioritarie in via D'Annunzio e De Titta entro il 16 maggio per Giro d'Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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