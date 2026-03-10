Terni vince 100 mila euro con il ‘Gratta e vinci’ | Ha grattato davanti a me e non credeva ai propri occhi

Una donna del quartiere Cospea di Terni ha vinto 100 mila euro con il ‘Gratta e vinci’ presso la tabaccheria di Silvia Durastanti in via Marzabotto. La vincita è avvenuta mentre la donna stava grattando il biglietto davanti a un’altra persona, che ha assistito alla scena con sorpresa. La vincitrice ha espresso entusiasmo per il risultato ottenuto.

Alla tabaccheria di Silvia Durastanti il colpaccio da centomila euro con il numero ventiquattro dell'edizione speciale Vip Una vincita pari a 100 mila euro che profuma di enorme gioia, per una donna del quartiere Cospea. Alla tabaccheria di Silvia Durastanti, in via Marzabotto, è accaduto qualcosa di davvero speciale. Una signora si è assicurata l'importantissimo premio acquistando un 'Gratta e vinci ' con il numero ventiquattro dell'edizione speciale Vip. Alla redazione di www.ternitoday.it Silvia Durastanti spiega che: "Una giornata fortunata per qualcuno del quartiere. Acquistando un 'Gratta e vinci' da venticinque euro ne ha vinti centomila.