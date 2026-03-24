Nuovi cantieri per potenziare la rete fognaria | da Hera un investimento di 500 mila euro

I lavori, che dureranno circa quattro mesi, puntano alla messa in sicurezza del sistema idraulico e sono tra quelli progettati a seguito dell’alluvione del 2023 Il cantiere, che durerà circa quattro mesi e comporterà un investimento da parte di Hera di 500mila euro per la costruzione di un nuovo collettore fognario, del diametro di 0,8 metri e lungo circa 370 metri, consentirà di mettere in sicurezza idraulica tutta l’area interessata dai lavori. Inoltre, verrà sostituito un tratto di circa 130 metri di rete idrica tra la via Veronesi e la rotonda di via Gagliazzona. Lo studio del modello idraulico comunale, che è stato elaborato da Hera in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Atersir e il Comune di Conselice, ha permesso di individuare le strategie ottimali per migliorare il drenaggio urbano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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