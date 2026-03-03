Perugia Con lui se ne va uno studioso prezioso per la cultura della pace il cordoglio del Rettore Marianelli per Lorenzo Medici

Il Rettore dell’Università di Perugia ha annunciato la scomparsa di un docente di grande valore, riconosciuto come uno studio e un punto di riferimento nel campo della cultura della pace. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i membri dell’ateneo, che ricordano con stima e affetto il contributo offerto durante la sua carriera. L’annuncio è stato condiviso con un messaggio ufficiale rivolto all’intera comunità accademica.

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Prof. Massimiliano Marianelli, ha espresso a nome personale e dell'intera comunità accademica le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del Prof. Lorenzo Medici, Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche. "Avendo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente – ha dichiarato il Rettore Marianelli – ho potuto apprezzarne la straordinaria capacità critica e l'attenzione nel leggere i problemi geopolitici mondiali con rara acutezza. La sua cura per i processi e le relazioni internazionali costituiva una risorsa preziosa sul tema della pace.