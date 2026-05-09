Il 8 gennaio scorso, Pietro Gugliotta, noto come membro della Uno Bianca, si è tolto la vita impiccandosi. La notizia è stata comunicata dalla famiglia alcuni giorni dopo l’evento. Gugliotta, definito come “gregario” del gruppo, non è stato coinvolto in incidenti o azioni criminali direttamente attribuibili a lui. La notizia della sua morte ha suscitato attenzione nell’ambiente legale e nelle cerchie vicine alla vicenda.

Pietro Gugliotta, condannato per aver fatto parte della banda della Uno Bianca, è morto suicida nella sua casa in Friuli Venezia Giulia. La notizia è stata data dalla famiglia, ma la morte dell’ex poliziotto è avvenuta l’8 gennaio scorso. Gugliotta non era mai stato condannato direttamente in relazione agli eventi di sangue della banda. È morto suicida Pietro Gugliotta Lo scorso 8 gennaio è morto suicida nella sua casa in Friuli Venezia Giulia Pietro Gugliotta, 66 anni, ex membro della banda della Uno Bianca. La famiglia ha diffuso la notizia soltanto l’8 maggio, quattro mesi dopo. Dopo aver lavorato per anni in una cooperativa per la quale si occupava di trascrizioni e di cura del verde, come parte del suo reinserimento dopo la carcerazione legata alle condanne ricevute.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pietro Gugliotta della Uno Bianca morto suicida, si è impiccato l'8 gennaio: la famiglia lo ha reso noto ora

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