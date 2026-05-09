Pietracatella la torta portata dalla zia | ricina l' inchiesta cambia ancora rotta

Un'inaspettata presenza di una torta portata a casa di una famiglia durante le ore precedenti il Natale ha attirato l'attenzione degli inquirenti. La torta, consegnata da una donna, potrebbe essere collegata alle indagini sul caso di avvelenamento da ricina che ha coinvolto la stessa famiglia. Le autorità stanno verificando se il dolce abbia un ruolo nelle vicende giudiziarie in corso.

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