Pietracatella la torta portata dalla zia | ricina l' inchiesta cambia ancora rotta
Un'inaspettata presenza di una torta portata a casa di una famiglia durante le ore precedenti il Natale ha attirato l'attenzione degli inquirenti. La torta, consegnata da una donna, potrebbe essere collegata alle indagini sul caso di avvelenamento da ricina che ha coinvolto la stessa famiglia. Le autorità stanno verificando se il dolce abbia un ruolo nelle vicende giudiziarie in corso.
Una torta portata a casa Di Vita nelle ore precedenti il giorno di Natale potrebbe segnare una svolta nelle indagini che riguardano la famiglia di Pietracatella, sopravvissuta all'avvelenamento da ricina. Gli ultimi accertamenti rivelano che una zia della famiglia avrebbe portato a casa una torta, che sarebbe stata mangiata anche dall'anziana madre di Di Vita, oltre che da altri familiari. Dunque, "non si può escludere che l'avvelenamento da ricina possa essere avvenuto il 24". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47611772 Nel frattempo, secondo quanto riportato da Repubblica, Gianni Di Vita e la figlia Alice avrebbero lasciato la casa della cugina Laura, dove avevano vissuto fino a pochi giorni fa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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