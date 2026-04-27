A Pietracatella la famiglia ha riferito che si è trattato di un incidente, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo un’indagine approfondita sul sospetto avvelenamento da ricina. Le autorità hanno avviato verifiche su possibili fonti di contaminazione e stanno analizzando i residui trovati sul luogo. La ricina, una sostanza altamente tossica, è al centro delle indagini, che proseguono con l’obiettivo di chiarire la dinamica dei fatti.

Nel giallo Pietracatella emergono due piani che sembrano non incontrarsi: da una parte la famiglia, che parla di incidente, dall’altra un’indagine sempre più serrata su un avvelenamento da ricina. “Non crediamo all’omicidio”, ha detto la zia di una delle vittime uscendo dalla Questura di Campobasso. Ma gli investigatori, intanto, continuano a lavorare su un quadro molto più complesso. Le parole della zia: “Per noi è stato un incidente”. La donna è stata ascoltata per oltre due ore dalla Squadra Mobile come persona informata sui fatti. All’uscita ha ribadito una posizione netta: in famiglia non si crede all’ipotesi di un delitto. Ha descritto i parenti come una realtà normalissima, senza tensioni evidenti, e ha parlato di un dolore profondo che sta attraversando tutti, in particolare il padre Gianni Di Vita.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giallo Pietracatella: la zia parla di incidente, le indagini sulla ricina entrano nel vivo

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Continuano le indagini per risolvere il giallo di Pietracatella. In settimana gli accertamenti tecnici sul cellulare della figlia maggiore Alice, che è parte lesa, e sui vetrini istologici dei campioni prelevati durante l'autopsia #IoSeguoTgr @TgrRai x.com