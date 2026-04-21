Negli ultimi giorni si sono diffuse voci riguardo a una crisi nella coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Secondo alcune fonti, ci sarebbero tensioni tra i due, alimentando i sospetti di una possibile rottura. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media e fan, che si sono concentrati sulla loro relazione e sulle recenti indiscrezioni circolate pubblicamente.

Negli ultimi giorni, attorno a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si è diffuso un brusio sempre più insistente. Una coppia amatissima, nata sotto i riflettori e cresciuta tra affetto del pubblico e vita condivisa, che ora si ritrova al centro di indiscrezioni tutt’altro che rassicuranti. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ai titoli di coda? Ecco cosa si mormora. La storia dei “Prelemi”, sbocciata nel 2020 nella casa del Grande Fratello VIP, è sempre stata vissuta come una delle più solide del mondo dello spettacolo. Dopo il reality, i due hanno costruito una quotidianità insieme, rafforzata anche dalla nascita del piccolo Kian nel gennaio 2025.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bruttissima notizia per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, è crisi nera: c’è chi giura che la loro storia stia per finire

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