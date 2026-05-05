Piogge e temporali diffusi neve e allerta gialla | fino a quando dura il maltempo in Piemonte

Nel Piemonte si sono intensificati i fenomeni meteorologici con piogge e temporali diffusi, accompagnati da nevicate che si sono concentrate a quote anche sotto i 2000 metri. L’allerta gialla è stata attivata in diverse zone della regione a causa di questa situazione. Le condizioni di maltempo sono previste proseguire nei prossimi giorni, con le autorità che monitorano costantemente la situazione. Non sono ancora state diffuse stime sulla fine di questa ondata di cattivo tempo.

Si è aperta una settimana molto dinamica per il ritorno delle perturbazioni atlantiche, che hanno portato anche neve localmente fin sotto i 2.000 metri di quota sulle Alpi occidentali. Imbiancate ieri anche Sestriere e Usseglio.Secondo i meteorologi di 3Bmeteo sono soprattutto le regioni del.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Piemonte sotto allerta gialla: piogge e neve colpiscono la regioneIl Piemonte si prepara a un peggioramento meteorologico che colpirà gran parte della regione nella giornata di domani, 13 aprile, con l’emissione di... Leggi anche: Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo Italia: piogge e maltempo in arrivo da mercoledì 5 maggio. Ecco le previsioni; Pioggia, temporali e temperature in picchiata, a Milano sta per cambiare tutto: le previsioni; Meteo - Alta pressione in declino entro martedì. Arrivano piogge e temporali. Ecco dove; Meteo, a metà settimana prossima previsti rovesci: le previsioni. Meteo Italia: piogge e maltempo in arrivo da mercoledì 5 maggio. Ecco le previsioniClima perturbato con piogge e temporali diffusi al Centro-Nord, mentre tempo variabile al Sud con temperature oltre i 25°. meteo.it Dall’anticipo d’estate ai temporali: brusco cambio di scenario sul VaresottoIl caldo anomalo dei giorni scorsi lascia spazio a un deciso cambio di passo: sul Varesotto torna il maltempo, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità attesi nelle prossime ore. Second ... laprovinciadivarese.it Nelle ultime ore è transitata la parte più attiva della perturbazione con piogge diffuse su tutta la regione con nuove nevicate sulle Alpi, localmente fino a 1500/1700m nelle valli più interne. Qui siamo a Claviere (TO) - facebook.com facebook Piogge persistenti al Centro-Nord, caldo in aumento al Sud x.com