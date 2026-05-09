Piemonte | 4.200 nuovi assunti e 250.000 visite in più per la sanità
Nel mese di aprile, il sistema sanitario regionale ha registrato circa 4.200 nuove assunzioni di personale e un aumento di 250.000 visite rispetto al mese precedente. Le aziende sanitarie hanno ampliato l’offerta di servizi, anche durante i fine settimana, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni. Questi interventi riguardano sia ambulatori sia strutture di pronto soccorso, coinvolgendo diverse specialità mediche.
? Punti chiave Come influiranno le aperture nei weekend sulle liste d'attesa locali?. Chi beneficerà concretamente delle 4.200 nuove assunzioni nel settore pubblico?. Come verranno utilizzati i 90 milioni recuperati dai vecchi bilanci?. Perché il piano punta a potenziare l'ospedale pubblico rispetto al privato?.? In Breve Piano da 534 milioni include adeguamenti contrattuali e sostegno a 7 candidature IRCCS.. Nuove assunzioni pari al 3% rispetto alla media nazionale per potenziare i reparti.. Operazione contabile dal 2011 mira al recupero di circa 90 milioni di euro.. Estensione orari e aperture weekend per garantire 250.000 prestazioni cliniche extra.🔗 Leggi su Ameve.eu
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