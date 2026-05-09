Piemonte | 4.200 nuovi assunti e 250.000 visite in più per la sanità

Nel mese di aprile, il sistema sanitario regionale ha registrato circa 4.200 nuove assunzioni di personale e un aumento di 250.000 visite rispetto al mese precedente. Le aziende sanitarie hanno ampliato l’offerta di servizi, anche durante i fine settimana, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni. Questi interventi riguardano sia ambulatori sia strutture di pronto soccorso, coinvolgendo diverse specialità mediche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influiranno le aperture nei weekend sulle liste d'attesa locali?. Chi beneficerà concretamente delle 4.200 nuove assunzioni nel settore pubblico?. Come verranno utilizzati i 90 milioni recuperati dai vecchi bilanci?. Perché il piano punta a potenziare l'ospedale pubblico rispetto al privato?.? In Breve Piano da 534 milioni include adeguamenti contrattuali e sostegno a 7 candidature IRCCS.. Nuove assunzioni pari al 3% rispetto alla media nazionale per potenziare i reparti.. Operazione contabile dal 2011 mira al recupero di circa 90 milioni di euro.. Estensione orari e aperture weekend per garantire 250.000 prestazioni cliniche extra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: 4.200 nuovi assunti e 250.000 visite in più per la sanità ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sanità Campania: 62 milioni per nuovi assunti e soccorso urgenteI sindacati della sanità campana hanno presentato a Napoli una serie di istanze urgenti rivolte alla Giunta regionale, puntando il dito sulla... Leggi anche: MM approva il bilancio 2025: ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assunti Altri aggiornamenti Si parla di: Dieci anni di truffe tra il Piemonte e la Calabria: arrestato a Crotone; Malattia Crohn con fistole, nuovi dati su terapia monoclonale.