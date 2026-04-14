Sanità Campania | 62 milioni per nuovi assunti e soccorso urgente

I sindacati della sanità in Campania hanno consegnato alla Giunta regionale una richiesta che riguarda l’assunzione di nuove figure professionali e il rafforzamento dei servizi di emergenza. Durante un incontro a Napoli, è stato evidenziato come siano necessari interventi concreti per stabilizzare i lavoratori e migliorare l’assistenza nelle aree più remote. La questione riguarda anche la disponibilità di fondi, con 62 milioni di euro destinati a queste iniziative.

I sindacati della sanità campana hanno presentato a Napoli una serie di istanze urgenti rivolte alla Giunta regionale, puntando il dito sulla necessità di stabilizzare i professionisti e di potenziare i servizi nelle zone più isolate. Le richieste, avanzate da Fp Cgil e Uil, si inseriscono in un momento di transizione dopo il superamento del dissesto finanziario, con l’obiettivo di trasformare gli impegni elettorali del presidente Fico in interventi strutturali per il personale e la rete di soccorso. L’impatto del nuovo stanziamento sulle assunzioni e sul personale sanitario. Un elemento centrale nel dibattito attuale riguarda la gestione delle risorse umane all’interno delle aziende sanitarie locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Campania: 62 milioni per nuovi assunti e soccorso urgente Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della ComunitàLa sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di... Sicilia, piano da 239 milioni: incentivi per imprese e nuovi assuntiLa Regione Siciliana ha stanziato 239 milioni di euro per sostenere il tessuto produttivo e il mercato del lavoro attraverso una serie di misure... Abbiamo inviato alla Regione Campania questa proposta: Sanità, Stop alla "Guerra delle Ambulanze": Daspo e Centrale Unica per Riportare l'Ordine L'escalation di tensioni tra operatori privati davanti ai Pronto Soccorso richiede interventi drastici. La soluzion - facebook.com facebook