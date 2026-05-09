Un’artista che ha trascorso la sua carriera tra Bologna e Los Angeles, alternando ruoli di attrice e produttrice, racconta il suo percorso nel mondo del cinema e del teatro. Oltre a recitare, è anche titolare della casa di produzione First Child. La sua esperienza si sviluppa tra le produzioni italiane e statunitensi, con un’attività che abbraccia diverse fasi del processo creativo e produttivo.

Una vita tra Bologna e Los Angeles. Tra cinema e teatro. Davanti alla macchina da presa come attrice e dietro le quinte come produttrice e titolare della casa First Child. Paola Piccioli, classe 1988, lavora in California ma continua a sviluppare progetti cinematografici destinati all’Italia. "Vivere lontano – racconta Piccioli – mi ha aiutato a capire meglio quali storie, sfumature e sensibilità della mia terra mi interessa raccontare. Il mio desiderio è riuscire a conciliare entrambi i mondi, costruendo un ponte tra produzioni internazionali e l’Italia". A cosa sta lavorando in questo momento? "Sto per iniziare a lavorare a Kate’s Story, una serie di cui abbiamo girato il pilot un po’ di tempo fa e per cui stiamo per entrare in produzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piccioli: "I miei film tra l’Italia e gli States"

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