Cresce l’attesa attorno alla sfida della Nazionale e, a poche ore dal match, a far rumore sono soprattutto i titoli dei quotidiani bosniaci. Il messaggio che arriva da Zenica è diretto, senza sfumature: “L’Italia cadrà”. Un clima acceso, alimentato dall’entusiasmo della vigilia e da una città già pienamente immersa nell’evento. La Nazionale sta vivendo le ultime ore di preparazione nel quartier generale situato di fronte allo stadio, mentre tutto intorno si respira l’atmosfera delle grandi occasioni. In strada sfilano auto con le bandiere della Bosnia, mentre le bancarelle prese d’assalto vendono sciarpe e cappellini, segno di una partecipazione popolare che accompagna l’avvicinamento alla partita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Bosnia non hanno dubbi e si vede già negli States: “L'Italia cadrà a Zenica”

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Temi più discussi: Altobelli: Punto sui gol di Pio Esposito: con lui l'Italia andrà ai Mondiali; Il ct del San Marino non ha dubbi: La Bosnia è lenta in manovra, gioca a ritmi bassi: per l'Italia è un fattore positivo; Mauro: Il clima infuocato in Bosnia può essere un vantaggio. Ai Mondiali ci porta Politano, perché...; Bosnia, Muharemovic: Daremo una lezione agli italiani. Temiamo solo Dio, li divoreremo.

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E questa sarebbe la spia italiana mandata a sbirciare allenamenti della Bosnia #italia #bosnia #FIFA - facebook.com facebook

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