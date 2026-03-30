Gli swing states della nuova geopolitica e il mondo che sfugge a Trump

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno attraversato cambiamenti significativi nella loro politica estera, con alcuni stati considerati decisivi per le elezioni e la strategia globale. Con l’amministrazione Trump, la gestione internazionale ha avuto caratteristiche diverse rispetto al passato, modificando il ruolo della politica estera rispetto agli interessi interni e alle dinamiche precedenti. Questi mutamenti si sono manifestati in vari aspetti delle relazioni internazionali e delle scelte diplomatiche.

Con Donald Trump, la politica estera americana ha smesso di essere una funzione autonoma dello Stato, ma non nel senso di una sua subordinazione agli interessi interni, dinamica che ha accompagnato molte amministrazioni precedenti. Sta succedendo qualcosa di più radicale: il confine tra politica interna ed estera si erode fino quasi a scomparire, trasformando ogni crisi internazionale in un’estensione diretta del conflitto politico domestico. È il superamento, di fatto, di quello che la tradizione americana sintetizzava nell’idea che « politics stops at the water’s edge »: che esistesse, cioè, una linea oltre la quale la competizione interna lasciava spazio a una proiezione esterna relativamente coerente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli swing states della nuova geopolitica, e il mondo che sfugge a Trump Articoli correlati Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontataNella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi dialoga con Amedeo Iasci, fondatore di The Jashi Project, per leggere l’America del 2026 da... La mossa di Trump contro gli appaltatori della difesa per garantire che gli Usa “dispongano delle capacità militari più letali del mondo”“In qualità di Capo dell’Esecutivo e Comandante in Capo, mi impegno a garantire che l’esercito degli Stati Uniti disponga delle capacità di... Contenuti utili per approfondire Gli swing states della nuova... Discussioni sull' argomento Dall’Ucraina all’Iran Gli swing states della nuova geopolitica, e il mondo che sfugge a Trump; Donald Trump medita ridimensionamento delle operazioni. RISULTATI DELLE Elezioni Americane 2024: I DATI DEFINITIVIGli Stati Uniti hanno scelto: il 47° presidente americano è Donald Trump che ha battuto Kamala Harris conquistando anche tutti i sette Swing States e soprattutto il voto popolare. Dopo l'election nigh ... tg24.sky.it Groenlandia, così Trump spinge gli alleati fra le braccia della CinaPer oltre 75 anni, il sogno più caro alla strategia russa è stato quello di dividere l'Europa occidentale dagli Stati Uniti e rompere l'alleanza Nato. Questa è ora una possibilità, mentre il ... milanofinanza.it Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran' - facebook.com facebook Wsj, 'Trump valuta missione militare per recuperare l'uranio in Iran' x.com