Accecato dalla gelosia picchia la compagna e le porta via lo smartphone

Un uomo accusato di aver aggredito la compagna durante una lite e di averle portato via lo smartphone è stato chiamato a rispondere delle sue azioni davanti a un giudice. La vicenda ha avuto inizio con una serie di episodi di maltrattamenti e si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo si trova ora di fronte alle conseguenze legali delle proprie azioni.

Era accusato di maltrattamenti e rapina nei confronti della compagna. E' arrivato il conto da pagare con la giustizia. Gli agenti della Questura di Padova, su disposizione della Procura della Repubblica, ha notificato un ordine di carcerazione ad un 41enne cittadino tunisino per reati commessi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Accecato dalla gelosia, svuota una birra in testa alla compagnaDurante una giornata in compagnia in occasione dell'8 marzo avrebbe mantenuto un comportamento non corretto con altri invitati al party. Accecato dalla gelosia. CondannatoHa atteso il verdetto in silenzio, prima seduto fuori dall’aula e poi al banco degli imputati.