Piazza Cittadella in festa per gli allievi ufficiali | la Guarda di Finanza giura in Città Alta - Foto e video

In Piazza Cittadella si è svolta la cerimonia di giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza, con la partecipazione di studenti del 125° Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II». Gli allievi, al primo anno di formazione presso l’Accademia, hanno prestato giuramento davanti a un pubblico presente in Città Alta. La manifestazione ha visto anche la presenza di foto e video.

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LA CERIMONIA. Sono gli allievi del 125° Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza. La festa in Città Alta. L’Accademia della Guardia di Finanza ha scelto quest’anno la cornice di Piazza della Cittadella in Città Alta per la cerimonia del solenne giuramento degli allievi ufficiali. Sono in tutto 69 e Bergamo Alta è una cornice speciale per questa cerimonia. Si tratta degli allievi del 125° Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza. Tra le autorità anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Piazza Cittadella in festa per gli allievi ufficiali: la Guarda di Finanza giura in Città Alta - Foto e video ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Weekend per golosi in città alta: in Piazza Cittadella torna la Festa del CioccolatoLa Festa del Cioccolato di Bergamo – Cittadella Edition torna nella suggestiva cornice di Piazza della Cittadella, in Città Alta. Leggi anche: Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tutti gli eventi di maggio a Cittadella 2026; Piazza Cittadella, il Comune rientra nella piena disponibilità dell’area: approvata la gestione della sosta e della nuova fase; Sabato in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza; Serie C, Cittadella-Lumezzane 1-0: decide Rabbi, è festa vera al Tombolato. Piazza Cittadella in festa per gli allievi ufficiali: la Guarda di Finanza giura in Città Alta - FotoSono gli allievi del 125° Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza. La festa in Città Alta. ecodibergamo.it Weekend per golosi in città alta: in Piazza Cittadella torna la Festa del CioccolatoDa venerdì 27 a domenica 29 marzo la piazza ospiterà gli stand di otto maestri cioccolatieri provenienti da Cuneo, Parma, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Firenze, Verona e Reggio Calabria. Gli stand ... bergamonews.it Si conclude questa prima giornata della 97esima Adunata Nazionale Alpini Dalle cerimonie dell’alzabandiera e dell’onore ai Caduti, all’inaugurazione della Cittadella degli Alpini e alla sfilata dei vessilli. x.com