Weekend per golosi in città alta | in Piazza Cittadella torna la Festa del Cioccolato

La Festa del Cioccolato di Bergamo – Cittadella Edition torna nella suggestiva cornice di Piazza della Cittadella, in Città Alta. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’iniziativa promossa da Promozioni Confesercenti recupera l’appuntamento di novembre, annullato a causa del maltempo. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo la piazza ospiterà gli stand di otto maestri cioccolatieri provenienti da Cuneo, Parma, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Firenze, Verona e Reggio Calabria. Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 19.30, con apertura prolungata fino alle 22 nella giornata di sabato. I maestri cioccolatieri sono pronti a deliziare i palati più esigenti con proposte originali e diverse declinazioni del cioccolato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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