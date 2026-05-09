Piastri rivoluziona il team | Webber si sposta sul commerciale

In un nuovo sviluppo nel mondo della Formula 1, il pilota ha deciso di cambiare il suo staff, portando con sé un nuovo responsabile tecnico. Questo cambiamento comporta anche uno spostamento del team manager, che ora si concentrerà sulla gestione commerciale. A seguito di questa modifica, si sollevano interrogativi sul rapporto tra il pilota e il nuovo responsabile tecnico e su chi siano gli esperti incaricati di seguire gli aspetti tecnici e mentali.

? Domande chiave Come cambierà il rapporto tecnico tra Piastri e Webber in pista?. Chi sono gli esperti scelti per gestire la parte tecnica e mentale?. Perché Webber ha deciso di allontanarsi dalla gestione sportiva diretta?. Quali benefici ha ottenuto il pilota grazie al filtro protettivo del manager?.? In Breve Pedro Matos torna come supporto tecnico dopo l'esperienza in Formula 2 nel 2021.. Emma Murray viene inserita nel team come mental coach per la quarta stagione.. La riorganizzazione strutturale del personale è pianificata in vista della stagione 2026.. Piastri ha maturato autonomia tecnica dopo tre anni di esperienza in Formula 1.....🔗 Leggi su Ameve.eu

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