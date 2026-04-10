David Coulthard ha commentato che il ruolo di Mark Webber nel team di Oscar Piastri sarà ridotto questa stagione. Coulthard ha affermato che questa decisione era prevedibile, senza fornire dettagli specifici sui motivi alla base di questa scelta. Webber, ex pilota e ora membro del team, avrà responsabilità diminuite rispetto a quanto avvenuto nelle stagioni precedenti. La situazione è stata ritenuta naturale da Coulthard, senza ulteriori precisazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. David Coulthard non è rimasto sorpreso nell’apprendere del ruolo ridotto di Mark Webber nel team di Oscar Piastri per questa stagione. Durante l’inverno, sono circolate voci secondo cui Webber e sua moglie Ann Neal si concentreranno solo su questioni commerciali a partire dal 2026. Piastri ha ingaggiato Pedro Matos, il suo ex ingegnere in F2, per supportarlo durante i fine settimana di gara. Parlando prima dell’inizio della stagione, Piastri ha minimizzato qualsiasi significato rilevante del cambiamento. Ha spiegato: “Mark è ancora molto coinvolto e ho avuto contatti con lui nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coulthard: inevitabile il ridotto ruolo di Webber nel team di Piastri.

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