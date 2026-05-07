Mark Webber ha spiegato quali sono le differenze tra la sua esperienza con la squadra Red Bull e quella di Oscar Piastri. Webber ha sottolineato aspetti specifici delle situazioni che coinvolgono i due piloti. La questione riguarda le dinamiche contrattuali e le decisioni prese dalla squadra nei confronti di Piastri. Webber ha fornito dettagli sulla sua relazione con la scuderia durante la sua carriera.

"> Mark Webber e il Riconoscimento di Oscar Piastri. Mark Webber, ex pilota di Formula 1, ha recentemente condiviso le sue riflessioni riguardo alla delusione di Oscar Piastri nel campionato del 2025, mettendo in evidenza come l’esperienza del giovane pilota possa essere paragonata alla sua. Piastri, che sembrava in controllo del titolo in vista della pausa estiva, ha vissuto un calo di prestazioni nel secondo semestre della stagione. Questo lo ha portato a perdere posizioni nella classifica, cedendo il passo a Lando Norris e vedendo i suoi sogni di titolo svanire quando Max Verstappen ha portato a casa un altro mondiale, chiudendo Piastri al terzo posto, a soli due punti dal secondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mark Webber chiarisce la differenza tra il suo dramma Red Bull e quello di Oscar Piastri.

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