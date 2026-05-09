Nella recente trimestrale, Piaggio registra un aumento delle vendite di veicoli, mentre il fatturato rimane stabile a cambi costanti e diminuisce ai valori correnti. L’azienda conferma gli investimenti nel settore a due, tre e quattro ruote, così come nello sviluppo tecnologico degli stabilimenti produttivi a livello globale. Nel frattempo, i rappresentanti di alcuni azionisti incontrano un rappresentante istituzionale.

Aumentano le vendite, il fatturato resta stabile a cambi costanti mentre è in calo ai cambi attuali e l’azienda conferma gli investimenti a due, tre e quattro ruote così come nella tecnologia degli stabilimenti produttivi nel mondo. È stato esaminato e approvato ieri pomeriggio dal CdA di Piaggio, la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2016. "Nel primo trimestre del 2026 il Gruppo Piaggio ha registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo, un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi trimestri, su cui aveva inciso un forte rallentamento della propensione ai consumi generata dagli imprevedibili eventi geopolitici che, purtroppo, persistono e, talvolta, si acuiscono improvvisamente – illustra Michele Colaninno, amministratore delegato del Gruppo Piaggio –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piaggio accelera sui veicoli venduti. Buoni segnali dalla trimestrale. E i Colaninno ricevono Metsola

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