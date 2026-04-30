Matteo Colaninno ha incontrato il capo dello Stato per discutere delle imprese italiane in un periodo di grande complessità. Durante l'incontro, ha affermato che le aziende devono innovare con responsabilità per affrontare le sfide globali. La discussione si è concentrata sulle difficoltà attuali che il settore economico si trova ad affrontare, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per superare questa fase.

“Oggi, dobbiamo dirlo con chiarezza, viviamo una stagione ad altissima complessità, che pone al lavoro sfide enormi. Pandemia, la guerra, crisi energetiche, dipendenze strategiche, trasformazioni tecnologiche straordinarie e radicali. Tutto questo incide sul lavoro, su come lo organizziamo, su come lo proteggiamo, su come lo immaginiamo per il futuro. In un contesto così instabile, un’impresa non può permettersi di improvvisare. Deve innovare, senza perdere la propria anima. E deve avere responsabilità e visione”. “Quella vocazione e visione – ha aggiunto – che nostro padre Roberto Colaninno, uomo e industriale dalle inarrivabili qualità umane e professionali, ci ha ispirato e trasmesso.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Piaggio e Primo Maggio, Colaninno a Mattarella: “Imprese chiamate a innovare con responsabilità in epoca di sfide globali”

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