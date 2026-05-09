A Piacenza si sta preparando una sfida importante contro la Pistoiese, con la qualificazione alla finale ancora in gioco. La squadra locale deve affrontare la partita senza Taugourdeau, infortunato, e si chiede quale strategia adotterà Franzini per compensare questa assenza. La Pistoiese, dal canto suo, ha un vantaggio di pareggio che potrebbe risultare decisivo. La partita si svolgerà tra le mura del Piacenza, con tutto in palio.

? Domande chiave Come può il Piacenza superare il vantaggio del pareggio della Pistoiese?. Quale scelta tattica deve fare Franzini per compensare l'assenza di Taugourdeau?. Perché il Piacenza deve riscattarsi dopo il calo di prestazioni del 2026?. Chi sarà l'avversario del vincitore tra Lentigione e Pro Palazzolo?.? In Breve Pistoiese terza al campionato con 71 punti e miglior attacco del girone.. Lucarelli ha ottenuto 12 vittorie e 4 successi in Coppa Italia nel 2025.. Assenza di Taugourdeau per operazione alla caviglia; pronti De Vitis e Putzolu.. In caso di parità dopo supplementari, la Pistoiese avanza per classifica.. Il Piacenza affronta la sfida decisiva per i playoff domenica pomeriggio alle ore 16 al campo del Melani, dove si misurerà con la Pistoiese in una partita che vale l’accesso alla fase successiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, sfida decisiva a Pistoia: tutto in palio per la finale

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