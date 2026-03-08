Foggia ancora nessuna traccia della 21enne rumena scomparsa | si cerca nei pozzi e nei canali

A Foggia, una giovane donna rumena di 21 anni è scomparsa e ancora non si hanno sue notizie. La famiglia ha denunciato la sua scomparsa il 2 marzo, riferendo che nelle settimane successive sono stati effettuati controlli nei pozzi e nei canali della zona senza trovare tracce. Le ricerche continuano, ma al momento non ci sono aggiornamenti su eventuali sviluppi.

Si cerca nei vasconi usati per l'irrigazione dei campi e nei pozzi del Foggiano la giovane Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 2 marzo. A denunciare la sua scomparsa una sua connazionale, dopo che la donna non si sarebbe presentata a un appuntamento concordato con lei. La prefettura di Foggia ha diffuso una sua foto chiedendo a chiunque abbia sue notizie di contattare il 112., Orfana di genitori e senza né fratelli né sorelle, la 21enne era arrivata in Italia solo tre mesi fa. Ad accompagnarla la connazionale, con cui la mattina del 2 marzo era arrivata nei pressi della statale 16 per San Severo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

