Chi è Peter Magyar il leader dell’opposizione ungherese che ha sconfitto Orban

Dopo sedici anni di governo, il primo ministro ungherese ha perso le elezioni parlamentari. La vittoria è andata a Peter Magyar, leader del nuovo partito Tisza, che ha sfidato l’alleanza del governo uscente. La sconfitta segna un cambiamento importante nel panorama politico del paese, con Magyar che assume il ruolo di leader dell’opposizione. La campagna elettorale si è conclusa con questa svolta politica, determinando un passaggio di consegne al vertice del potere.

Viktor Orban ha perso le elezioni parlamentari ungheresi. Dopo 16 anni al governo il leader illiberale dovrà lasciare il potere a Peter Magyar, leder del nuovo partito Tisza. Il risultato è stato netto: l’opposizione, unita dietro a Magyar, ha ottenuto 138 seggi su 199 in parlamento e potrà cambiare la costituzione. Magyar, 45 anni, è un ex collaboratore di Orban, tra i più stretti, che però nel 2024 si è dimesso da ogni incarico governativo in forte polemica con l’erosione dello Stato di diritto operata da Fidesz, il partito do Orban, negli ultimi anni. Ha espresso posizioni più europeiste di quelle di Orban, ma rimane comunque un conservatore di centrodestra.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Chi è Peter Magyar, il leader dell’opposizione ungherese che ha sconfitto Orban Péter Magyar leader dell'opposizione in Ungheria accusa Orban di "revenge porn", "ha un mio video intimo"A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban. Leggi anche: Chi è Peter Magyar, nuovo presidente ungherese: dal poster di Orban in cameretta al simbolo della nuova Europa