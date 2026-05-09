Peter Gabriel | dopo i o arriva o i Il singolo di maggio è per Mandela

Quando la luna si riempie, Peter Gabriel fa un regalo ai suo fan. Così la pienissima “Luna dei fiori“ del primo maggio è coincisa con la pubblicazione del brano Won’t stand down. È il quinto pezzo del nuovo album oi che il cantautore britannico ha iniziato a diffondere con la sua newsletter a partire dalla luna piena di gennaio. “Modus publicandi“ ben conosciuto dai seguaci di Gabriel. Lo stesso che, nel 2023, ha fatto nascere io come un puzzle: pezzo dopo pezzo, appunto. Ma il regalo di maggio è un chiaro di luna speciale, "per immaginare un mondo giusto, pacifico". È una dedica agli “Elders“, vecchi saggi, di Nelson Mandela: "leader mondiali impegnati a favore della pace, della giustizia, dei diritti umani e di un pianeta sostenibile – ha spiegato l’artista nella newsletter –.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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