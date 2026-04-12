Bologna-Aston Villa violenze allo stadio | due Daspo per tifosi inglesi

Durante la partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa, si sono verificati episodi di violenza allo stadio. In seguito a questi fatti, il questore di Bologna ha emesso due provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi provenienti dall’Inghilterra. Le autorità hanno agito per garantire l’ordine pubblico e prevenire ulteriori incidenti. I tifosi coinvolti sono stati allontanati dagli eventi sportivi per un determinato periodo di tempo.

Dopo gli episodi di violenza avvenuti durante la sfida di Europa League Bologna-Aston Villa, il questore di Bologna, gaetano Bonaccorso, ha emesso due provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi della squadra ospite. I fatti risalgono alla serata del 9 aprile, allo stadio Dall'Ara, dove si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Bologna-Aston Villa: il video dei tifosi inglesi Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesiIl Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una...