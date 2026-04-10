Sicurezza 2025 | 425 agenti feriti tra scontri e terrorismo

Nel corso dell'ultimo anno, il bilancio della sicurezza nazionale ha registrato 425 agenti feriti a causa di scontri e attacchi terroristici. Le forze dell'ordine sono state impegnate a gestire manifestazioni di protesta, scontri ideologici e minacce provenienti da reti terroristiche. La situazione ha richiesto un impegno costante per garantire l’ordine pubblico in un contesto caratterizzato da tensioni diffuse e da minacce di natura transnazionale.

Il bilancio della sicurezza nazionale per l’anno appena concluso delinea un di tensioni frammentate, dove la gestione dell’ordine pubblico ha dovuto fronteggiare una realtà fatta di scontri ideologici e minacce transnazionali. I dati emersi in occasione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato rivelano come, nel corso del 2025, il delicato equilibrio tra diritto alla manifestazione e tutela della legalità sia stato messo a dura prova da dinamiche diverse, che spaziano dai piccoli gruppi eversivi nelle piazze fino alle reti del terrorismo internazionale. L’impatto delle tensioni nelle strade: oltre la cronaca dei numeri. Analizzando il tessuto sociale delle città italiane attraverso i dati sulle manifestazioni, emerge una sproporzione significativa tra il volume delle mobilitazioni e la violenza che le ha accompagnate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza 2025: 425 agenti feriti tra scontri e terrorismo Torino: governo accelera sul pacchetto sicurezza dopo gli scontri e gli agenti feritiDopo gli scontri con oltre 100 agenti feriti, il governo accelera sul decreto sicurezza: perquisizioni, fermi preventivi e tutela degli agenti tra le... 3.243 denunce tra gli estremisti di sinistra e 425 poliziotti feriti: tutti i numeri sulle piazze violenteLa Polizia di Stato, in occasione del suo 174esimo anniversario, ha rilasciato un report relativo agli interventi effettuati nel 2025, da cui... Si parla di: 3.243 denunce tra gli estremisti di sinistra e 425 poliziotti feriti | tutti i numeri sulle piazze violente. Sicurezza in Toscana, pronti 228 nuovi agenti. La mappa dei rinforzi (città per città) nel dossier del ViminaleFirenze, 12 gennaio 2025 – Saranno 228 i nuovi agenti che prenderanno servizio in Toscana nei prossimi giorni. Il dato, contenuto all’interno del dossier del Viminale, è una risposta in termini di ... lanazione.it Sicurezza, il report 2025 della Polizia localeLa Polizia locale di San Mauro Pascoli ha reso noto i dati relativi al 2025 che indicano un importante lavoro di presidio del territorio e sulla sicurezza stradale. Un’attività volta non solo alla ... ilrestodelcarlino.it