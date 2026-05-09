Il Pescara ottiene un pareggio contro lo Spezia, ma questo risultato non è sufficiente per evitare i playout. Durante la partita, il gol di Piscopo ha avuto un ruolo determinante nel punteggio finale. Un errore difensivo ha invece consentito a Artistico di segnare e pareggiare i conti. La situazione del Pescara si complica con l’avvicinarsi delle ultime gare di campionato.

? Domande chiave Come ha influito il gol di Piscopo sul destino del Pescara?. Perché l'errore della difesa ha permesso ad Artistico di pareggiare?. Chi ha deciso le sorti del match con il VAR?. Quali sono le conseguenze immediate per il progetto di Gorgone?.? In Breve Gol di Faraoni al decimo e pareggio di Artistico al settantatreesimo minuto.. Vincitore del duello per la salvezza è il Bari con gol di Piscopo.. Incasso di 125.406 euro registrato presso lo stadio Adriatico con 10.994 spettatori.. Spezia torna in terza serie dopo quattordici anni di permanenza in categorie superiori.. Al termine dell’ultimo turno di regular season in Serie B, il Pescara pareggia 1-1 contro lo Spezia all’Adriatico, vedendo svanire ogni possibilità di agganciare i playout a causa del successo del Bari a Catanzaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, il pareggio con lo Spezia non basta: il Bari spinge al playout

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