Pescara-Spezia venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici All’Adriatico il pareggio non serve a nessuno

Da infobetting.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca all’Adriatico la sfida tra Pescara e Spezia, penultima giornata di Serie B. La partita rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, poiché un pareggio non sarebbe utile a nessuno. Le formazioni sono pronte, e si attende una sfida intensa tra il tecnico del Pescara e quello dello Spezia, in un match che potrebbe influenzare le sorti di entrambe le squadre in vista delle ultime giornate.

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