Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca all’Adriatico la sfida tra Pescara e Spezia, penultima giornata di Serie B. La partita rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, poiché un pareggio non sarebbe utile a nessuno. Le formazioni sono pronte, e si attende una sfida intensa tra il tecnico del Pescara e quello dello Spezia, in un match che potrebbe influenzare le sorti di entrambe le squadre in vista delle ultime giornate.

Ultimo turno di Serie B ed è una gara da dentro o fuori quella tra il Pescara di Gorgone e lo Spezia di D’Angelo. Entrambe di fatto sanno che il Bari deve perdere e l’Entella non deve vincere per avere una chance di disputare i playout; in caso contrario ogni risultato le condannerà a braccetto alla serie C. Il pareggio di fatto non serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pescara-Spezia (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. All’Adriatico il pareggio non serve a nessuno

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