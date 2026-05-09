Pescara dopo la retrocessione e la contestazione inizia la diaspora

Dopo la retrocessione, la città di Pescara si trova ad affrontare le conseguenze di una situazione difficile. La contestazione dei tifosi si è trasformata in scontri con le forze dell’ordine, provocando il ferimento di diversi agenti del Reparto Mobile. La tensione è rimasta alta anche nel giorno successivo alla partita, con episodi di disordini che hanno attirato l’attenzione delle autorità.

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