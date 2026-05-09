Pescara dopo la retrocessione e la contestazione inizia la diaspora
Dopo la retrocessione, la città di Pescara si trova ad affrontare le conseguenze di una situazione difficile. La contestazione dei tifosi si è trasformata in scontri con le forze dell’ordine, provocando il ferimento di diversi agenti del Reparto Mobile. La tensione è rimasta alta anche nel giorno successivo alla partita, con episodi di disordini che hanno attirato l’attenzione delle autorità.
Il day after forse fa ancora più male. La retrocessione del Pescara è un colpo per tutta la città e al triplice fischio la contestazione è degenerata in maniera certamente da condannare con scontri, che hanno prodotto almeno una decina di agenti del Reparto Mobile della polizia feriti, lanci di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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