Retrocessione vicina e scatta la contestazione | interviene la polizia

Al campo d’allenamento si è registrata un’alta tensione, con tifosi molto arrabbiati nei confronti della squadra e della società. La situazione è degenerata fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di una prossima retrocessione, mentre i dirigenti sono stati invitati a dimettersi. La stagione si sta avviando verso un finale complicato dal punto di vista sportivo.

Alta tensione al campo d’allenamento: dirigenti invitati a rassegnare le dimissioni È stato necessario l’intervento della polizia per placare gli animi dei tifosi, furiosi con la squadra e la società per una stagione che rischia seriamente di terminare in modo drammatico, sportivamente parlando. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Alta tensione a La Spezia per la contestazione dei tifosi spezzini dopo la sconfitta nel derby contro la Carrarese. Sconfitta che avvicina la formazione di D’Angelo, appena tornato in panchina dopo l’esonero di Donadoni, alla retrocessione in Serie C. I liguri sono ultimi in classifica con 30 punti, 4 in meno della zona playout, quando mancano appena 5 giornate alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Retrocessione vicina e scatta la contestazione: interviene la polizia Uomo appiedato a Imperia per un'avaria all'auto, interviene la polizia e scatta l'arresto: scovata cocainaÈ di 31 dosi di cocaina sequestrate e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio il risultato di un controllo effettuato dalla Polizia a Imperia. Urla di un uomo che chiede aiuto nel centro di Napoli, la polizia interviene e scatta un arrestoNella serata di lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne di nazionalità algerina, con precedenti di polizia, per tentata rapina...