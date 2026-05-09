Perugia tra gli ex allenatori ride soltanto Alvini

Nell’ultima giornata del campionato di serie B, molti ex allenatori della squadra umbra sono finiti sotto i riflettori. Alcuni hanno ottenuto risultati rilevanti, altri sono stati coinvolti in situazioni di particolare rilievo. Tra loro, uno si è distinto per aver ottenuto una vittoria, mentre altri hanno dovuto affrontare sconfitte o situazioni di crisi. La giornata ha evidenziato come il passato e il presente calcistico di questi allenatori si incroci in modo evidente.

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