Perugia tra gli ex allenatori ride soltanto Alvini
Nell’ultima giornata del campionato di serie B, molti ex allenatori della squadra umbra sono finiti sotto i riflettori. Alcuni hanno ottenuto risultati rilevanti, altri sono stati coinvolti in situazioni di particolare rilievo. Tra loro, uno si è distinto per aver ottenuto una vittoria, mentre altri hanno dovuto affrontare sconfitte o situazioni di crisi. La giornata ha evidenziato come il passato e il presente calcistico di questi allenatori si incroci in modo evidente.
L'ultima giornata del campionato di serie B si è rivelata a dir poco scoppiettante. Diversi erano gli allenatori ex Perugia che si sono resi protagonisti, chi in un modo chi in un altro.L'unico che può sicuramente ritenersi felice è Massimiliano Alvini, che con il rotondo 5-0 rifilato al Mantova.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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