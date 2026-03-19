sacrificio delusioni e successo alvini parla con gli studenti

È un lunedì mattina alle 12 quando gli studenti della scuola Montanelli – Petrarca attendono con entusiasmo l’arrivo di Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, squadra di calcio che attualmente guida la classifica della serie B. Dopo aver varcato l’ingresso, il tecnico si ferma a parlare con i ragazzi, condividendo riflessioni su sacrificio, delusioni e successi nel mondo dello sport.

È un lunedì mattina, ore 12. Trepidanti abbiamo atteso all’ingresso della scuola Montanelli – Petrarca l’arrivo del mister Massimiliano Alvini, allenatore della squadra di calcio del Frosinone, campioni in vetta della serie B. Quando abbiamo pensato di incontrarlo e abbiamo condiviso con l’insegnante la voglia di realizzare l’incontro, ci sono state convergenze che hanno reso possibile questo evento nella nostra classe. Insegnanti della nostra sezione, la nostra tutor e il fato hanno reso possibile contattare il mister e programmare un incontro, cosa non troppo facile dati i suoi molteplici impegni. Massimiliano Alvini è fucecchiese,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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