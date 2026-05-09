A Perugia, la vittoria dello scudetto della Sir Susa Scai si è accompagnata anche a una grande affluenza di pubblico. Durante tutta la stagione regolare di pallavolo, sono stati registrati circa 45 mila spettatori nel palasport, superando le aspettative e dimostrando un forte entusiasmo tra i tifosi. La finale ha visto circa 46 mila persone presenti, confermando la passione della città per questa squadra.

La vittoria dello scudetto della Sir Susa Scai Perugia è anche la vittoria del pubblico. Nell’intera stagione regolare di pallavolo sono stati 45.601 gli spettatori al palasport di Perugia, una media di 4.145 a partita. La gara più vista della Sir è stata quella con Trento giocata il 25 gennaio nella diciottesima giornata con 5.281 persone. Gli incassi del club che sono ammontati a 395.662 euro (senza i play-off). Anche in trasferta Perugia è stata la più seguita dagli amanti del volley, e questo anche grazie ai Sirmaniaci che hanno sostenuto la squadra in tutti i campi. In totale i tesserati del gruppo che sono andati a seguire la squadra sono stati 2’426, in media 151 ogni volta si sono messi in viaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, lo scudetto dei tifosi. La Sir vince pure sugli spalti: 46mila spettatori al palasport

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