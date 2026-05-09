Perugia lo scudetto dei tifosi La Sir vince pure sugli spalti | 46mila spettatori al palasport

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, la vittoria dello scudetto della Sir Susa Scai si è accompagnata anche a una grande affluenza di pubblico. Durante tutta la stagione regolare di pallavolo, sono stati registrati circa 45 mila spettatori nel palasport, superando le aspettative e dimostrando un forte entusiasmo tra i tifosi. La finale ha visto circa 46 mila persone presenti, confermando la passione della città per questa squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vittoria dello scudetto della Sir Susa Scai Perugia è anche la vittoria del pubblico. Nell’intera stagione regolare di pallavolo sono stati 45.601 gli spettatori al palasport di Perugia, una media di 4.145 a partita. La gara più vista della Sir è stata quella con Trento giocata il 25 gennaio nella diciottesima giornata con 5.281 persone. Gli incassi del club che sono ammontati a 395.662 euro (senza i play-off). Anche in trasferta Perugia è stata la più seguita dagli amanti del volley, e questo anche grazie ai Sirmaniaci che hanno sostenuto la squadra in tutti i campi. In totale i tesserati del gruppo che sono andati a seguire la squadra sono stati 2’426, in media 151 ogni volta si sono messi in viaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

perugia lo scudetto dei tifosi la sir vince pure sugli spalti 46mila spettatori al palasport
© Lanazione.it - Perugia, lo scudetto dei tifosi. La Sir vince pure sugli spalti: 46mila spettatori al palasport
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Spettatori Italia Irlanda del Nord, Bergamo risponde presente: anche Abodi atteso sugli spalti, il numero dei tifosi previstiCristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista...

L’Atalanta perde, ma vince sugli spalti: il gesto dei tifosi verso Kompany e il Bayern è da campioniIl gesto di grande sportività mostrato dai tifosi dell'Atalanta al termine della partita persa contro il Bayern Monaco in Champions: uno stadio...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Perugia ha vinto lo scudetto dei maggiorenni; Perugia ha vinto lo Scudetto maschile di pallavolo; Pallavolo maschile: Perugia Campione d'Italia 2026, vince lo Scudetto della Superlega contro Civitanova · Volley; La Lube spaventa i Block Devils a Perugia, ma lo Scudetto è della Sir.

perugia lo scudetto deiPerugia, lo scudetto dei tifosi. La Sir vince pure sugli spalti: 46mila spettatori al palasportLa gara più vista è quella con Trento del 25 gennaio con 5281 persone. Gli incassi del club di Sirci ammontano a 395.662 euro (senza i play-off). lanazione.it

perugia lo scudetto deiPerugia conquista lo scudetto. Una Lube tra rimpianti e orgoglioI biancorossi perdono il secondo set dopo essere stati 14-20, ma la politica dei giovani sta dando i suoi frutti ... sport.quotidiano.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.