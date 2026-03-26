Spettatori Italia Irlanda del Nord Bergamo risponde presente | anche Abodi atteso sugli spalti il numero dei tifosi previsti

A Bergamo, la partita tra Italia e Irlanda del Nord si svolgerà questa sera alle 20 alla New Balance Arena, con un’alta affluenza di tifosi prevista. Tra gli spettatori attesi ci sarà anche il presidente della federazione. Il pubblico si sta radunando nelle ore che precedono l’inizio dell’incontro, contribuendo a creare un’atmosfera di attesa nella città.

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