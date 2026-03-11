L'Atalanta perde ma vince sugli spalti | il gesto dei tifosi verso Kompany e il Bayern è da campioni

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions, i tifosi dell'Atalanta hanno mostrato un gesto di grande sportività applaudendo la squadra avversaria e il suo allenatore. Lo stadio ha rivolto il suo applauso alla fine della partita, dimostrando rispetto e riconoscenza anche in una giornata negativa per la squadra. Il comportamento dei supporter ha attirato l’attenzione e suscitato commenti positivi.