Perugia bus contro il guardrail e poi finisce nella proprietà privata
Un autobus di BusItalia è uscito di strada giovedì 7 maggio lungo la strada che collega Madonna del Piano a Perugia. L’incidente ha causato il tamponamento di un guardrail prima che il mezzo finisse all’interno di una proprietà privata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni subiti.
Un incidente stradale ha coinvolto un autobus di BusItalia nella giornata di giovedì 7 maggio, lungo la strada che collega Madonna del Piano a Perugia. Il mezzo, in servizio sulla direttrice ferroviaria alternativa al trasporto su rotaia, ha perso il controllo nel tratto successivo all'abitato di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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