Persone Down vera risorsa La sfida degli studenti Unipi per il recruiting inclusivo

Un gruppo di studenti dell'Università di Pisa sta portando avanti un progetto dedicato all'inclusione delle persone con sindrome di Down nel mondo del lavoro. L'iniziativa mira a superare le pratiche di inserimento marginale, promuovendo invece un coinvolgimento reale nei processi di selezione del personale. Attraverso attività pratiche e incontri con aziende, gli studenti si impegnano a favorire un rapporto più diretto e concreto tra persone con questa condizione e il mondo delle professioni.

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Non più inserimenti marginali o simbolici ma un ruolo attivo nei processi di selezione del personale. È la sfida di UP HR 2026, progetto sviluppato da MaloHR, società di consulenza in ambito risorse umane con sede a Lucca e Up Impresa Sociale, e Dipartimento dicienze Politiche dell’Università di Pisa. L’iniziativa vedrà il suo clou mercoledì 13 maggio alle 15, nella sala convegni del Polo didattico delle Piagge, dove gli studenti del corso di Gestione delle Risorse Umane, della laurea magistrale in Comunicazione d’Impresa e politica delle Risorse Umane, presenteranno le proprie proposte per l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down all’interno degli uffici HR.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Persone Down, vera risorsa. La sfida degli studenti Unipi per il recruiting inclusivo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: “La vera risorsa strategica del Medio Oriente”: cosa c'è dietro l'allarme della Cia Messina, il teatro sfida il bullismo: la voce degli studenti sul palco? Cosa scoprirai Come può il teatro trasformare la rabbia di un bullo? Chi sono i ragazzi che hanno dato voce al disagio? Perché questa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Persone Down, vera risorsa. La sfida degli studenti Unipi per il recruiting inclusivo; INCLUDERE LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN NEL RECRUITING AZIENDALE. Persone Down, vera risorsa. La sfida degli studenti Unipi per il recruiting inclusivoMercoledì 13 la lezione conclusiva con Paolo Ruffini del corso in Gestione Risorse umane. Il miglior elaborato diventerà realtà con MaloHR e UP Impresa Sociale . lanazione.it