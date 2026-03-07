La vera risorsa strategica del Medio Oriente | cosa c' è dietro l' allarme della Cia

La Cia ha lanciato un allarme sull’importanza dell’acqua potabile nel Medio Oriente, definendola la vera risorsa strategica della regione. La regione, nota per le sue riserve di petrolio e gas, viene ora descritta come un’area in cui l’acqua rappresenta un elemento cruciale per il futuro. La questione è stata al centro di un rapporto che evidenzia il ruolo vitale di questa risorsa.

Il Medio Oriente non è solo il “centro del mondo” di petrolio e gas. Secondo l’intelligence statunitense, la risorsa davvero strategica della regione è un’altra: l’ acqua potabile. In un’area dominata da deserti e precipitazioni minime, infatti, l’approvvigionamento idrico rappresenta una questione di sicurezza nazionale tanto quanto quello energetico. Non è un caso che la Cia, già dagli anni Ottanta, abbia definito l’acqua come la “vera commodity strategica” del Golfo Persico. La ragione è semplice: mentre il sottosuolo della regione è ricchissimo di idrocarburi, le riserve naturali di acqua dolce sono quasi inesistenti. Certo, i ricchi governi locali hanno creato imponenti sistemi di desalinizzazione che trasformano l’acqua marina in acqua potabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

