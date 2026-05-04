A Messina, un progetto teatrale coinvolge gli studenti nel rappresentare le proprie esperienze legate al bullismo, portando sul palco le emozioni e le difficoltà vissute. Durante gli spettacoli, i giovani interpretano storie che riflettono le dinamiche di prevaricazione e le conseguenze di questi comportamenti. Il teatro diventa così uno strumento per condividere il disagio e sensibilizzare il pubblico sui temi legati al bullismo tra i ragazzi.

? Cosa scoprirai Come può il teatro trasformare la rabbia di un bullo?. Chi sono i ragazzi che hanno dato voce al disagio?. Perché questa rappresentazione evita le solite lezioni scolastiche didascaliche?. Quali effetti avrà questo confronto nelle aule delle scuole messinesi?.? In Breve Rappresentazioni tenutesi il 29 e 30 aprile presso il Palacultura di Messina.. Cast include Ruben Maddocco, Joele Loria, Martina Chiappetta e Letterio Silipigni.. Regia di Alessandro Alù con contributi attoriali di Carmen Licata e Giosi Caristi.. Make up artist Giorgia Prisa e colonna sonora inedita per il coinvolgimento giovanile.. Il 29 e il 30 aprile il Palacultura di Messina ha ospitato le rappresentazioni di Come pesci sugli scogli, portando sul palco una riflessione profonda sul bullismo attraverso la voce degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il teatro sfida il bullismo: la voce degli studenti sul palco

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