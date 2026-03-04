Controlli in panifici e pasticcerie rilevate irregolarità | denuncia e multa per tre titolari

Durante un controllo nei panifici e pasticcerie di Pisa, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha riscontrato irregolarità. Tre titolari sono stati denunciati e multati a seguito delle verifiche effettuate. Le ispezioni hanno riguardato le norme sul lavoro e la sicurezza nei locali commerciali. L’operazione ha coinvolto diversi esercizi del settore alimentare.

Sono risultate inadempienze per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e il rispetto dei regolamenti sulla sicurezza Panifici e pasticcerie sotto la lente dell'attività di vigilanza del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Pisa.Gli accertamenti svolti nel mese di febbraio hanno fatto emergere gravi violazioni al D.lgs. 812008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).In diverse attività è stata accertata la mancata nomina del medico competente e il tardivo invio dei lavoratori alla visita medica, passaggio cruciale per certificare l'idoneità alla mansione. È stata inoltre rilevata l'omessa formazione dei dipendenti in materia di sicurezza.