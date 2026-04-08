Negli ultimi giorni, si sono intensificati i timori di un possibile conflitto globale legato alle tensioni nucleari. Fonti ufficiali segnalano un aumento delle attività militari e delle dichiarazioni di alcuni paesi coinvolti, alimentando preoccupazioni di una possibile escalation verso una guerra mondiale. La comunità internazionale monitora attentamente gli sviluppi, mentre le autorità competenti invitano alla calma e alla prudenza.

Si diffondono i timori di una drammatica escalation delle tensioni che potrebbe preannunciare l’inizio della Terza Guerra Mondiale. Dopo che Donald Trump ha avvertito, in un recente discorso sconcertante, che l’Iran potrebbe essere spazzato via «in una sola notte». Le preoccupazioni per la retorica sempre più imprevedibile e spesso assurda di Trump hanno raggiunto ieri nuovi livelli quando il presidente degli USA è sembrato accarezzare l’idea di una guerra nucleare. Gli USA e Israele sono in conflitto con l’Iran da quando i due paesi hanno lanciato attacchi congiunti il 28 febbraio. Nelle prime salve della guerra, il leader supremo Ali Khamenei è stato ucciso, insieme a diversi membri della sua famiglia. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump e il nucleare: pericolo di terza guerra mondiale

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Luca Ciarrocca e il suo “Terza guerra mondiale”

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