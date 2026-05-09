Pericolo Hormuz | 21 milioni di barili a rischio per il blocco del petrolio

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile blocco nello stretto di Hormuz, che potrebbe mettere a rischio circa 21 milioni di barili di petrolio al giorno. Le condotte già in funzione vengono analizzate per verificare se possano coprire questa perdita, mentre le rotte alternative per il gas naturale risultano quasi inesistenti. La situazione ha attirato l'attenzione di esperti e operatori del settore energetico.

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