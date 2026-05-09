Pericolo Hormuz | 21 milioni di barili a rischio per il blocco del petrolio
Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile blocco nello stretto di Hormuz, che potrebbe mettere a rischio circa 21 milioni di barili di petrolio al giorno. Le condotte già in funzione vengono analizzate per verificare se possano coprire questa perdita, mentre le rotte alternative per il gas naturale risultano quasi inesistenti. La situazione ha attirato l'attenzione di esperti e operatori del settore energetico.
? Domande chiave Come possono le condotte esistenti compensare il blocco di 21 milioni di barili?. Perché le rotte alternative per il gas naturale sono quasi inesistenti?. Quanto incide la capacità operativa reale rispetto a quella teorica delle pipeline?. Quali infrastrutture potrebbero davvero evitare il collasso del mercato energetico?.? In Breve Capacità bypass operativa limitata a 3-4 milioni di barili contro 21 milioni totali.. Pipeline saudita Petroline trasporta tra 2 e 3 milioni di barili al giorno.. Impianti Ras Laffan in Qatar gestiscono quasi il 20% del mercato globale GNL.. Progetto Persian Gulf Bypass saudita in fase di permitting senza data di servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Iran Blocked 25% of World Oil With This
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